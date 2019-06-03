СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-03T11:54:11+03:00

Финомбудсмен начнет рассматривать споры по ОСАГО в обязательном порядке 00:00 00:00

Страховщики и их клиенты с 1 июня будут решать споры по ОСАГО, ДСАГО (расширенной "автогражданке") и КАСКО с помощью финансового омбудсмена, передать сразу дело в суд без этого не удастся. Институт финомбудсмена начал работу со страховщиками еще 3 декабря прошлого года, но если раньше обращение к нему было сугубо добровольное, то теперь - обязательное