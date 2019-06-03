2019-06-03T11:54:11+03:00
Утро на Енисее
Ренат КАРИМУЛЛИН

Финомбудсмен начнет рассматривать споры по ОСАГО в обязательном порядке

Как пояснили в Банке России, сначала потребитель должен обратиться с претензией к своему страховщикуКак пояснили в Банке России, сначала потребитель должен обратиться с претензией к своему страховщикуФото: Мария ЛЕНЦ

Гость: Станислав Савчук. автоэксперт

Финомбудсмен начнет рассматривать споры по ОСАГО в обязательном порядке

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Страховщики и их клиенты с 1 июня будут решать споры по ОСАГО, ДСАГО (расширенной "автогражданке") и КАСКО с помощью финансового омбудсмена, передать сразу дело в суд без этого не удастся. Институт финомбудсмена начал работу со страховщиками еще 3 декабря прошлого года, но если раньше обращение к нему было сугубо добровольное, то теперь - обязательное

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