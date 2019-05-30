2019-05-30T15:09:01+03:00
Только у нас - Красноярск

Журналисты «КП» побывали в гостях у Агафьи Лыковой и привезли ей подарки

Агафья Лыкова. Фото: Даниил БАРАШКОВАгафья Лыкова. Фото: Даниил БАРАШКОВ

Только у нас - Красноярск

Журналисты «КП» побывали в гостях у Агафьи Лыковой и привезли ей подарки

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В апреле 2019 у Агафьи Карповны юбилей – 75 лет. А ведь для нас это особенный герой: именно спецкорр «Комсомолки», легендарный Василий Песков, первым открыл таежную отшельницу миру. И мы просили инспекторов заповедника взять нас с собой, когда они отправятся на заимку весной в этом году.

- «Комсомолка», хотели – собирайтесь! - испытующе произнес в трубку Непомнящий (он звонит из Абакана, а мы – в Красноярске).

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