2019-05-29T06:43:24+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

В Хакасии глава районной администрации напал на журналиста

Хакасский чиновник, напавший на журналиста, заявил на него в полициюХакасский чиновник, напавший на журналиста, заявил на него в полицию

Сергей Зайцев набросился на Ивана Литомина и повалил на землю

В Хакасии глава районной администрации напал на журналиста

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Прецедентом не назовешь, но случай явно из ряда вон. На журналиста федерального канала «Россия 24» (программа «Вести. Дежурная часть») набросился глава Ширинского района Хакасии. Сергею Зайцеву просто… не понравились вопросы, которые, якобы вломившись в его кабинет, задавал корреспондент Иван Литомин.

Вопросы, и правда, неудобные. Например, почему погорельцы в районе живут в нечеловеческих условиях (речь идет о тех, для кого после пожаров в Хакасии 2015 года на деньги федерального бюджета отстроили дома – прим.Ред.)? Были также вопросы про добротный коттедж чиновника. Но из себя Зайцева вывела просьба дать комментарий о полигоне твердых бытовых отходов. Земля под ним принадлежит Павлу Двигуну, адвокату Зайцева. И администрация района ежегодно платит ему по 2 миллиона рублей – в качестве арендной платы.

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