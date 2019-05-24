24 Май 08:06 2019-05-24T08:08:55+03:00

На миллион человек приходится 8 доноров: ведущий трансплантолог оценил уровень помощи в Красноярске 00:00 00:00

Какой уровень транспланталогии в Красноярске, и с какими проблемами сталкивается отрасль в целом по стране