2019-05-24T08:08:55+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

На миллион человек приходится 8 доноров: ведущий трансплантолог оценил уровень помощи в Красноярске

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

Гости: Сергей Владимирович Готье — главный трансплантолог Минздрава России академик Российской Академии Наук, директор национального исследовательского центра трансплантологии, Елена Семенова - начальник пресс-службы красноярской краевой больницы

На миллион человек приходится 8 доноров: ведущий трансплантолог оценил уровень помощи в Красноярске

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Какой уровень транспланталогии в Красноярске, и с какими проблемами сталкивается отрасль в целом по стране

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