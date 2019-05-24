На миллион человек приходится 8 доноров: ведущий трансплантолог оценил уровень помощи в Красноярске
107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ
Гости: Сергей Владимирович Готье — главный трансплантолог Минздрава России академик Российской Академии Наук, директор национального исследовательского центра трансплантологии, Елена Семенова - начальник пресс-службы красноярской краевой больницы
На миллион человек приходится 8 доноров: ведущий трансплантолог оценил уровень помощи в Красноярске
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Какой уровень транспланталогии в Красноярске, и с какими проблемами сталкивается отрасль в целом по стране