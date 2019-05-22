Почти все школы Красноярска переходят на пятидневку
По субботам в школах будут организованы консультации, дополнительные занятия, секции и кружкиФото: Мария ЛЕНЦ
Как рассказали в главном управлении образования администрации, короткую учебную неделю вводят 40 школ
Почти все школы Красноярска переходят на пятидневку
00:00
00:00
Хорошо это или плохо? Скажется ли это на учебном процессе и учебе в общем? И так загруженные школьники теперь будут получать дополнительные задания на дом или учиться по времени больше?