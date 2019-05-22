2019-05-22T08:42:19+03:00
Тема дня - Красноярск
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЮлия СЫСОЕВА

Почти все школы Красноярска переходят на пятидневку

По субботам в школах будут организованы консультации, дополнительные занятия, секции и кружкиПо субботам в школах будут организованы консультации, дополнительные занятия, секции и кружкиФото: Мария ЛЕНЦ

Как рассказали в главном управлении образования администрации, короткую учебную неделю вводят 40 школ

Почти все школы Красноярска переходят на пятидневку

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Хорошо это или плохо? Скажется ли это на учебном процессе и учебе в общем? И так загруженные школьники теперь будут получать дополнительные задания на дом или учиться по времени больше?

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