22 Май 08:41 2019-05-22T08:42:19+03:00

По субботам в школах будут организованы консультации, дополнительные занятия, секции и кружки Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти все школы Красноярска переходят на пятидневку 00:00 00:00

Хорошо это или плохо? Скажется ли это на учебном процессе и учебе в общем? И так загруженные школьники теперь будут получать дополнительные задания на дом или учиться по времени больше?