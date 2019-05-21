2019-05-21T09:05:41+03:00
Утро на Енисее
Юлия СЫСОЕВА

В Красноярске обсудили меры по улучшению качества атмосферного воздуха

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что Красноярск и Норильск участвуют в федеральном проекте "Чистый воздух" и национальном проекте "Экология"

В Красноярске обсудили меры по улучшению качества атмосферного воздуха

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Гости: Варфоломеев Дмитрий Викторович, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края, директор красноярского филиала АО «Научно-исследовательский и производственный центр «Природа», а также Сергей Барадулин, директор Красноярской ТЭЦ-1

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