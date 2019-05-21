В Красноярске обсудили меры по улучшению качества атмосферного воздуха
Напомним, что Красноярск и Норильск участвуют в федеральном проекте "Чистый воздух" и национальном проекте "Экология"
В Красноярске обсудили меры по улучшению качества атмосферного воздуха
Гости: Варфоломеев Дмитрий Викторович, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края, директор красноярского филиала АО «Научно-исследовательский и производственный центр «Природа», а также Сергей Барадулин, директор Красноярской ТЭЦ-1