2019-04-23T08:58:24+03:00
Тема дня - Красноярск
Татьяна АРОНОВА

Время веры

Время верыВремя верыФото: Мария ЛЕНЦ

Строительство новых храмов в Красноярске: что беспокоит общественность?

Время веры 16.04

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Строительство новых храмов в Красноярске: что беспокоит общественность?

В студии: Татьяна Аронова, руководитель проекта «Время веры» (при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива»).

В гостях: Отец Олег Вальтер, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в п. Торгашино и Андрей Скворцов, руководитель пресс-службы и службы протокола Красноярской епархии.

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