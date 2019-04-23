Время веры
Строительство новых храмов в Красноярске: что беспокоит общественность?
Время веры 16.04
Строительство новых храмов в Красноярске: что беспокоит общественность?
В студии: Татьяна Аронова, руководитель проекта «Время веры» (при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива»).
В гостях: Отец Олег Вальтер, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в п. Торгашино и Андрей Скворцов, руководитель пресс-службы и службы протокола Красноярской епархии.