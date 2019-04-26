2019-04-26T12:18:02+03:00
Тема дня - Красноярск

Водитель спас ребенка от разъяренного алабая

Сергей Давыдов спас мальчика от разъяренного псаСергей Давыдов спас мальчика от разъяренного пса

«Я просто оказался ближе всех»: «Комсомолка» нашла героя

Водитель спас ребенка от разъяренного алабая

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Все случилось 23 апреля, в городке Иланский Красноярского края. 12-летний Дима Я. возвращался из школы, когда на него накинулся вылетевший из ограды частного дома громадный алабай. Впился зубами в школьный рюкзачок, потом схватил за руку.

А дальше происходит невероятное. Проезжающий мимо водитель, крича и матерясь, резко тормозит. И невесть как вклинивается между ребенком и взбесившимся зверем.

Вначале 35-летний Сергей Давыдов не хотел общаться с журналистами: «Что вы из меня героя делаете? Это мужской поступок, нор-маль-ный!».

Но, в конце концов, согласился рассказать, как все было.

- Такое совпадение. У меня двое маленьких детей. Недавно увидел по ТВ подобный сюжет: пес напал на ребенка. Еще подумалось: за дите сам бы загрыз, кинулся на собаку. А тут – все повторилось в реальности.

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