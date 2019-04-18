Ребенок с пустяковой ранкой умер в больнице из-за врачебной ошибки

СЕГОДНЯ 01:00 2019-04-18T09:22:41+03:00

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Ребенок с пустяковой ранкой на ноге умер в больнице из-за врачебной ошибки 00:00 00:00

Когда у Владика Крюкова воспалился палец на ноге, да так, что стало трудно ходить, мама решила вести сына в больницу. В приемном покое хирург сказал, что это гнойное воспаление и надо оперировать под наркозом. Якобы закон такой вышел, что детям только под общим наркозом. Сказал, либо домой идите, либо сейчас кладите в больницу.

Врач-анестезиолог Алексей Гришанов, когда давал наркоз, превысил дозу атропина, - и это уже доказано следствием и судом, - на 66 процентов. Доза оказалась непомерной, ребенок умер.

Пока шло следствие, Алексей Гришанов неоднократно менял показания, путался: то он был во время операции, то его не было, то работали приборы, то не работали, потому что контакт от сети отошел, - так говорят родители Владика. Суд в итоге назначил врачу наказание - ограничение свободы на два года и запрет заниматься медициной на тот же срок.

Алена и Сергей Крюковы уехали из города сразу после того, как погиб их сын. Говорят, не было сил ходить по этим улицам, видеть сочувствие на лицах знакомых…