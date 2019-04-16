За волосы и головой об стену: учитель избила на уроке двух учениц
Внезапный приступ агрессии объяснить она не может
Учительница схватила школьницу за волосы и начала бить – о парту, о стену... Внезапный приступ агрессии в школе
«Вы зачем ее ударили?» - спрашивает ученик, глядя на молодую учительницу, которая только что приложилась рукой к лицу его одноклассницы. Затем события развиваются стремительно: одна из восьмиклассниц попыталась заступиться за подругу, учительница схватила ее за волосы и начала бить – о парту, о стену. Крик, стон, плач, сквозь которые можно отчетливо разобрать отчаянную просьбу: «Отпустите ее, пожалуйста». И какая-то неразборчивая угроза из уст учительницы – в ответ.
Конфликт произошел в минувшую пятницу, на уроке английского языка в 8-м классе в школе № 151 на Алексеева. Что послужило причиной ярости молодого педагога, неизвестно. Кто-то из школьников достал телефон и включил запись, когда ссора уже разгорелась. Снимали тайком, видимо, опасались, что им тоже несдобровать.