2019-04-16T13:10:51+03:00
Тема дня - Красноярск
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За волосы и головой об стену: учитель избила на уроке двух учениц

Педагогу за побои грозит до 2 лет лишения свободы и полный крест на педагогической карьереПедагогу за побои грозит до 2 лет лишения свободы и полный крест на педагогической карьере

Внезапный приступ агрессии объяснить она не может

Учительница схватила школьницу за волосы и начала бить – о парту, о стену... Внезапный приступ агрессии в школе

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«Вы зачем ее ударили?» - спрашивает ученик, глядя на молодую учительницу, которая только что приложилась рукой к лицу его одноклассницы. Затем события развиваются стремительно: одна из восьмиклассниц попыталась заступиться за подругу, учительница схватила ее за волосы и начала бить – о парту, о стену. Крик, стон, плач, сквозь которые можно отчетливо разобрать отчаянную просьбу: «Отпустите ее, пожалуйста». И какая-то неразборчивая угроза из уст учительницы – в ответ.

Конфликт произошел в минувшую пятницу, на уроке английского языка в 8-м классе в школе № 151 на Алексеева. Что послужило причиной ярости молодого педагога, неизвестно. Кто-то из школьников достал телефон и включил запись, когда ссора уже разгорелась. Снимали тайком, видимо, опасались, что им тоже несдобровать.

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