2019-04-05T11:06:50+03:00
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Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В детской больнице с мамы взяли расписку о запрете фотосъемки

В детской больнице с мамы взяли расписку о запрете фотосъемкиВ детской больнице с мамы взяли расписку о запрете фотосъемки

И только войдя в палату, она поняла весь смысл этого документа

Анна Колодина, главврач красноярской межрайонной детской клинической больницы №1

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В детской больнице с мамы взяли расписку о запрете фотосъемки. «И только когда я вошла в палату, поняла весь смысл этого документа о неразглашении. Инфекционное отделение с плесенью на потолке, штукатурка со стен отваливается, сантехника была поменяна, но сейчас ванная без кусков эмали, просто ржавые пятна. Окна пластиковые, но почему-то заклеены по бокам изолентой, из-под которой тоже лезет плесень», - написала молодая женщина в соцсети. И приложила фотографии.

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