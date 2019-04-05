СЕГОДНЯ 01:00 2019-04-05T11:06:50+03:00

Анна Колодина, главврач красноярской межрайонной детской клинической больницы №1 00:00 00:00

В детской больнице с мамы взяли расписку о запрете фотосъемки. «И только когда я вошла в палату, поняла весь смысл этого документа о неразглашении. Инфекционное отделение с плесенью на потолке, штукатурка со стен отваливается, сантехника была поменяна, но сейчас ванная без кусков эмали, просто ржавые пятна. Окна пластиковые, но почему-то заклеены по бокам изолентой, из-под которой тоже лезет плесень», - написала молодая женщина в соцсети. И приложила фотографии.