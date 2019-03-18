В Абакане учителей обязали мониторить странички учеников в социальных сетях
Инициативу выдвинули в местном управлении образования, директора подхватили, родители на собраниях согласились, а учителям придется исполнять
В Абакане учителей обязали мониторить странички учеников в социальных сетях
В продолжение темы, хочется пообсуждать с родителями: а вы следите каким-нибудь образом, что делают ваш сын или дочка в виртуальном мире? Ведь ответственность за детей – в первую очередь на маме с папой, не на педагогах?
И если родители этого не делают, как это расценивать – уважение личного пространства ребенка или нежелание (равнодушие, отсутствие времени) заниматься подобной, назовем это так, - работой?
Обсудим тему на страницах «КП» в социальных сетях и сегодня, 18 марта, в вечернем эфире радио «Комсомольская правда» - Красноярск, в 17.00 на 107,1FM.