18 Март 11:00 2019-03-19T06:36:32+03:00

В Абакане учителей обязали мониторить странички учеников в социальных сетях 00:00 00:00

В продолжение темы, хочется пообсуждать с родителями: а вы следите каким-нибудь образом, что делают ваш сын или дочка в виртуальном мире? Ведь ответственность за детей – в первую очередь на маме с папой, не на педагогах?

И если родители этого не делают, как это расценивать – уважение личного пространства ребенка или нежелание (равнодушие, отсутствие времени) заниматься подобной, назовем это так, - работой?

Обсудим тему на страницах «КП» в социальных сетях и сегодня, 18 марта, в вечернем эфире радио «Комсомольская правда» - Красноярск, в 17.00 на 107,1FM.