2019-03-19T06:36:32+03:00
Тема дня - Красноярск
Надежда ИЛЬЧЕНКОЮлия СЫСОЕВА

В Абакане учителей обязали мониторить странички учеников в социальных сетях

107.FM107.FMФото: Мария ЛЕНЦ

Инициативу выдвинули в местном управлении образования, директора подхватили, родители на собраниях согласились, а учителям придется исполнять

В Абакане учителей обязали мониторить странички учеников в социальных сетях

00:00
00:00

В продолжение темы, хочется пообсуждать с родителями: а вы следите каким-нибудь образом, что делают ваш сын или дочка в виртуальном мире? Ведь ответственность за детей – в первую очередь на маме с папой, не на педагогах?

И если родители этого не делают, как это расценивать – уважение личного пространства ребенка или нежелание (равнодушие, отсутствие времени) заниматься подобной, назовем это так, - работой?

Обсудим тему на страницах «КП» в социальных сетях и сегодня, 18 марта, в вечернем эфире радио «Комсомольская правда» - Красноярск, в 17.00 на 107,1FM.

Скачать передачу [mp3, 33.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 391-228-08-09
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Что и требовалось доказать: в Красноярске на месте разрушенного планетария построят жилые высотки
В Красноярском аэропорту прокомментировали информацию о повреждении самолета
Красноярские депутаты согласны передать часть имущества «Сопки» медикам
Tele2 открыла 10 новых салонов связи в Красноярском крае
Жители Красноярского края задолжали по налогам 3 миллиарда рублей
В Красноярском крае приглашают пилота, сварщика и мастера буровой на зарплату 100 тысяч рублей
Клиенты ВТБ оформили более 500 тысяч новых кредитных «Мультикарт»
Житель Красноярска до смерти избил бывшего сокамерника, поступившего «не по понятиям»
На севере Красноярского края обчистили ювелирный магазин на 1,7 миллионов рублей
Красноярские вандалы за зиму повредили сквер в Кировском районе на полмиллиона рублей
В Красноярском управлении ФСБ рассказали, почему сменили телефоны
Памятник Дмитрию Хворостовскому в Красноярске изготовят из гранита и бронзы
Красноярский застройщик «Сибиряк» незаконно возводит в Покровке жилой дом
Житель Красноярска продавал поддельные билеты на чемпионат России по футболу
Есть вопросы по вывозу мусора на левобережье? Звоните!
Всем выйти из сумрака: названы самые светлые города Красноярского края
Владельцев частного пансионата под Красноярском заставили установить душ с резиновыми ковриками
На Красноярском море спасатели достали провалившуюся под лед машину с погибшей женщиной
В Красноярске два старинных здания сдали в аренду за 21 тысячу рублей в месяц
В Красноярске многодетной семье отказались выдать краевой материнский капитал