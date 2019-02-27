СЕГОДНЯ 05:30 2019-02-27T08:24:51+03:00

Эстафета огня в Красноярске 00:00 00:00

Наши гости: Валерий Черноусов руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Красняорска и Дмитрий Злобин , студент СФУ, один из тех, кому выпала честь пронести факел Универсиады.

Рассказываем о специальном номере еженедельника КП, где собрана вся актуальная информация о предстоящих соревнования студенческих игр:расписание, когда и за кого болеть, команда России и ее соперники, фотофакты о том, как изменился наш город, а так же культурная программа игр. Специально для гостей нашего города этот номер КП был переведен на англиский язык