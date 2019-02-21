Почти 200 жителей края лишились водительских прав по состоянию здоровья
В прокуратуре Красноярского края пояснили, что право на управление транспортным средством зависит, в частности, от состояния здоровья водителя
Почти 200 жителей края лишились водительских прав по состоянию здоровья
К медицинским противопоказаниям для управления автомобилем относятся, например, психические расстройства и расстройства поведения, употребление психоактивных веществ, болезни нервной системы (такие как эпилепсия), болезни глаз и некоторые другие