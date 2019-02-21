21 Февр. 13:45 2019-02-22T07:12:25+03:00

За минувший год прокуратура направила в суды 342 заявления о прекращении права управления транспортом по медицинским противопоказаниям Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти 200 жителей края лишились водительских прав по состоянию здоровья 00:00 00:00

К медицинским противопоказаниям для управления автомобилем относятся, например, психические расстройства и расстройства поведения, употребление психоактивных веществ, болезни нервной системы (такие как эпилепсия), болезни глаз и некоторые другие