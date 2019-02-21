2019-02-22T07:12:25+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

Почти 200 жителей края лишились водительских прав по состоянию здоровья

За минувший год прокуратура направила в суды 342 заявления о прекращении права управления транспортом по медицинским противопоказаниямЗа минувший год прокуратура направила в суды 342 заявления о прекращении права управления транспортом по медицинским противопоказаниямФото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуре Красноярского края пояснили, что право на управление транспортным средством зависит, в частности, от состояния здоровья водителя

Почти 200 жителей края лишились водительских прав по состоянию здоровья

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К медицинским противопоказаниям для управления автомобилем относятся, например, психические расстройства и расстройства поведения, употребление психоактивных веществ, болезни нервной системы (такие как эпилепсия), болезни глаз и некоторые другие

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