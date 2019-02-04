Красноярск получит 14 новых скверов и новую набережную
Набережную на правом берегу обещают благоустроитьФото: Мария ЛЕНЦ
Губернатор проинспектировал новые общественные пространства. Экскурсию по городскому благоустройству провел мэр.
Красноярск получит 14 новых скверов и новую набережную
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В 2019 году работы по благоустройству будет много, уверено руководство города и края. В этом году власти обещают благоустроить еще 14 скверов и 700 метров правобережной набережной. Работы начнут уже весной.