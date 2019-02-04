СЕГОДНЯ 03:05 2019-02-04T11:05:48+03:00

Красноярск получит 14 новых скверов и новую набережную 00:00 00:00

В 2019 году работы по благоустройству будет много, уверено руководство города и края. В этом году власти обещают благоустроить еще 14 скверов и 700 метров правобережной набережной. Работы начнут уже весной.