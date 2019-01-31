Красноярцам посоветовали есть меньше хлеба, сахара и растительных жиров
В федеральном исследовательском центре питания предложили добавить в потребительскую корзину больше мяса, рыбы, творога и фруктов.
Красноярцам посоветовали есть меньше хлеба, сахара и растительных жиров
Гости в студии: Дмитрий Полуянов - эксперт продовольственного рынка и Егор Задереев - ученый, популяризатор науки.
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