2019-01-31T11:22:43+03:00
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Красноярцам посоветовали есть меньше хлеба, сахара и растительных жиров

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

В федеральном исследовательском центре питания предложили добавить в потребительскую корзину больше мяса, рыбы, творога и фруктов.

Красноярцам посоветовали есть меньше хлеба, сахара и растительных жиров

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Гости в студии: Дмитрий Полуянов - эксперт продовольственного рынка и Егор Задереев - ученый, популяризатор науки.

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