СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-31T11:22:43+03:00

Красноярцам посоветовали есть меньше хлеба, сахара и растительных жиров 00:00 00:00

Гости в студии: Дмитрий Полуянов - эксперт продовольственного рынка и Егор Задереев - ученый, популяризатор науки.

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