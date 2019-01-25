2019-01-25T10:03:53+03:00
Утро на Енисее
Ренат КАРИМУЛЛИНЮлия СЫСОЕВА

ДЕНЬ СТУДЕНТА

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

Вспоминаем делимся студенческими историями. А также сегодня в гостях садово-огородный эксперт Тетя Таня Кудряшова, Александр Васильевич Пинчук, заместитель директора парка флоры и фауны Роев Ручей и другие.

ДЕНЬ СТУДЕНТА

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