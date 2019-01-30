2019-01-30T08:58:21+03:00
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Ренат КАРИМУЛЛИНАлександр СВОЕВСКИЙ

Служба городовых при мэрии Красноярска пообещала избавиться от бегущих строк на фасадах домов.

107,1 fm107,1 fmФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В службе напомнили об архитектурно-художественном регламенте города, по которому размещение «светодинамических элементов» на многоквартирных домах не допускается: «Табло с „бегущей строкой“ необходимо убрать. Некрасиво, неинформативно и вне закона».

Служба городовых при мэрии Красноярска пообещала избавиться от бегущих строк на фасадах домов.

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