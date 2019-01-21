2019-01-22T08:19:13+03:00
Утро на Енисее
Ренат КАРИМУЛЛИНАлександр БЕЛОВ

В Красноярске могут появиться южнокорейские скоростные трамваи

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске может появиться «южнокорейское метро», отличающееся неглубокими тоннелями со скоростными трамваями. Об этом рассказал журналистам вице-мэр города Олег Животов.

В Красноярске могут появиться южнокорейские скоростные трамваи

00:00
00:00

В гостях:

Виктор Петрович Алексеев – главный тренер сборной команды Красноярского края по вольной борьбе.

Тема: XXX Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при Иван Ярыгин

#1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09.

Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!

Скачать передачу [mp3, 266.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 391-228-08-09
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
За неделю в больницы Красноярского края с подозрением на пневмонию привезли почти 900 человек
Украли шар: в центре Красноярска вандалы сломали арт-елку
Гостей Красноярска будет принимать «умный железнодорожный вокзал»
В Красноярске мужчина дал полицейскому взятку, чтобы «отмазать» сына
Не выключать огни! В Красноярске сохранят атмосферу праздника до середины марта
В Красноярском крае семьей девочки, выбежавшей ночью на мороз босиком, заинтересовались следователи
Продолжается прием заявок на конкурс «Нарисуй своего снеговика!»
Только за сутки привезли 70 человек: в Красноярске вспышка пневмонии
В Красноярске пройдет предпремьерный показ фильма «Море соблазна»
В Красноярском крае полицейские спасли пятилетнюю девочку, оказавшуюся в 30-градусный мороз на улице босиком
У красноярских депутатов отберут полномочия согласования замов главы города
Красноярские ученые предложили технологию переработки рыбных отходов на Марсе
ВТБ Пенсионный фонд заключил договор с агрокомпанией «Сингента»
«Куда смотрел?»: в Красноярске водитель легковушки не пропустил «скорую» с мигалкой
Бараки в самом центре Красноярска признали аварийными
Серьезное лобовое столкновение на окраине Красноярска: есть пострадавшие
Красноярску остался 1% до эпидемического порога по гриппу
В Красноярском крае начнут формировать Губернаторский управленческий резерв
Красноярцам предлагают выбрать скверы и пространства, которые будут благоустраивать в этом году
Таксистку оштрафовали на 75 000 рублей за отсутствие детского кресла
Красноярский музыкальный театр поделился творческими планами на первую половину года
В Солнечном открыли набор в новый детский сад
Завдетсадом в Ачинске фиктивно устроила к себе на работу родственников