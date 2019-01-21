В Красноярске могут появиться южнокорейские скоростные трамваи
В Красноярске может появиться «южнокорейское метро», отличающееся неглубокими тоннелями со скоростными трамваями. Об этом рассказал журналистам вице-мэр города Олег Животов.
В Красноярске могут появиться южнокорейские скоростные трамваи
В гостях:
Виктор Петрович Алексеев – главный тренер сборной команды Красноярского края по вольной борьбе.
Тема: XXX Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при Иван Ярыгин
#1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09.
Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!