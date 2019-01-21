21 Янв. 01:00 2019-01-22T08:19:13+03:00

В Красноярске могут появиться южнокорейские скоростные трамваи 00:00 00:00

В гостях:

Виктор Петрович Алексеев – главный тренер сборной команды Красноярского края по вольной борьбе.

Тема: XXX Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при Иван Ярыгин

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