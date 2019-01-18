2019-01-18T08:02:03+03:00
Утро на Енисее
Юлия СЫСОЕВААлександр СВОЕВСКИЙ

Крещенские купания. Окунаться или нет?

107, 1 fm107, 1 fmФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Официальные места. Мнения слушателей. Кто может окунаться, а кому строго противопоказано?

Крещенские купания. Окунаться или нет?

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Встречайте утро вместе с радио «Комсомольская правда» и вы обязательно узнаете:

- Как проходит «мусорная реформа» и справляются ли региональные операторы с вывозом мусора с городских территорий?

- Могут ли родители влиять на учебный процесс своего ребенка, и как получить бесплатное образование за пределами школы?

- Что еще не поздно посеять в январе, чтобы собрать в сентябре? И правда ли, что самостоятельно выращенные растения оказываются выносливей готовой рассады.

#1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09.

Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!

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