Крещенские купания. Окунаться или нет?
Официальные места. Мнения слушателей. Кто может окунаться, а кому строго противопоказано?
Крещенские купания. Окунаться или нет?
Встречайте утро вместе с радио «Комсомольская правда» и вы обязательно узнаете:
- Как проходит «мусорная реформа» и справляются ли региональные операторы с вывозом мусора с городских территорий?
- Могут ли родители влиять на учебный процесс своего ребенка, и как получить бесплатное образование за пределами школы?
- Что еще не поздно посеять в январе, чтобы собрать в сентябре? И правда ли, что самостоятельно выращенные растения оказываются выносливей готовой рассады.
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