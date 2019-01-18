СЕГОДНЯ 06:00 2019-01-18T08:02:03+03:00

Крещенские купания. Окунаться или нет? 00:00 00:00

Встречайте утро вместе с радио «Комсомольская правда» и вы обязательно узнаете:

- Как проходит «мусорная реформа» и справляются ли региональные операторы с вывозом мусора с городских территорий?

- Могут ли родители влиять на учебный процесс своего ребенка, и как получить бесплатное образование за пределами школы?

- Что еще не поздно посеять в январе, чтобы собрать в сентябре? И правда ли, что самостоятельно выращенные растения оказываются выносливей готовой рассады.

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