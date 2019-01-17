17 Янв. 06:00 2019-01-17T10:53:09+03:00

60% красноярцев полностью довольны своей жизнью 00:00 00:00

Оценивается уровень довольства жизнью, уверенности в завтрашнем дне и будущем своих предприятий. В опросе участвуют не менее 1000 жителей каждого города.

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