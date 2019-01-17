60% красноярцев полностью довольны своей жизнью
Сегодня в гостях Дмитрий Полуянов - эксперт продуктового рынка, Егор Задереев - популяризатор науки и Дмитрий Юрков - педагог-психолог
60% красноярцев полностью довольны своей жизнью
Оценивается уровень довольства жизнью, уверенности в завтрашнем дне и будущем своих предприятий. В опросе участвуют не менее 1000 жителей каждого города.
#1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09.
Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!