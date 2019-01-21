СЕГОДНЯ 06:00 2019-01-21T08:14:49+03:00

Красноярские специалисты рассказали, как выявить фальсификат в магазинах 00:00 00:00

Встречайте утро вместе с нашими ведущими и не упустите шанс узнать о том, что грозит тому, кто в этом году не побеспокоился об оформлении полиса ОСАГО. И кому придется менять старые госномера своего автомобиля на новые.

Красноярским покупателям на заметку. Как с первого взгляда отличить хороший и качественный продукт от подделки. А так же, можно ли совместить поездку на работу и музейную экскурсию.

#1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09.

Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!