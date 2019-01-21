Красноярские специалисты рассказали, как выявить фальсификат в магазинах
Какие продукты с полок красноярских магазинов наиболее часто подделывают или делают некачественными. Молочные, мясные, рыбные или хлебобулочные.
Красноярские специалисты рассказали, как выявить фальсификат в магазинах
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Красноярским покупателям на заметку. Как с первого взгляда отличить хороший и качественный продукт от подделки. А так же, можно ли совместить поездку на работу и музейную экскурсию.
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