2019-01-21T08:14:49+03:00
Утро на Енисее
Ренат КАРИМУЛЛИНДмитрий БОЛОТОВ

Красноярские специалисты рассказали, как выявить фальсификат в магазинах

107.1 FM107.1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

Какие продукты с полок красноярских магазинов наиболее часто подделывают или делают некачественными. Молочные, мясные, рыбные или хлебобулочные.

Красноярские специалисты рассказали, как выявить фальсификат в магазинах

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Встречайте утро вместе с нашими ведущими и не упустите шанс узнать о том, что грозит тому, кто в этом году не побеспокоился об оформлении полиса ОСАГО. И кому придется менять старые госномера своего автомобиля на новые.

Красноярским покупателям на заметку. Как с первого взгляда отличить хороший и качественный продукт от подделки. А так же, можно ли совместить поездку на работу и музейную экскурсию.

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