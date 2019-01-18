18 Янв. 01:00 2019-01-21T07:43:25+03:00

Итоги недели с редактором "КП-Красноярск" Марией Мишкиной 00:00 00:00

Главные события недели, над чем работала "Комсомольская правда" в Красноярске, комментарии журналистов издания.

Скончалась Елена Ерхова, знаменитая красноярская бабушка-путешественница Баба Лена. В магазинах города растет доля фальсификата. Накануне проведения Универсиады будут приняты беспрецедентные меры безопасности - как получить пропуск тем, кто живет около объектов соревнований? Стартовала кампания записи детей в первые классы. В Красноярском крае растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.

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