2019-01-17T12:34:34+03:00
Утро на Енисее
Ренат КАРИМУЛЛИНДмитрий БОЛОТОВ

Красноярцы любят караоке и отгадывают русские песни на 107.1 FM

107.1 FM107.1 FM

Красноярцы любят караоке и отгадывают русские песни на 107.1 FM

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Красноярцы любят караоке и отгадывают русские песни на 107.1 FM

Утро на Радио «Комсомольская Правда»

Ведущие Радио «КП» Ренат Каримуллин и Дмитрий Болотов с утра общаются с красноярцами стихотворным языком русских хитов в конкурсе «Лейся песня». Задача простая – прослушать фрагмент текста известной песни, прочитанный без фонограммы и какой бы то ни было интонационной окраски, и отгадать старые и новые отечественные хиты. И подарки, конечно, тоже предусмотрены.

С добрым утром! И хорошего музыкального настроя!

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