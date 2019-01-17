17 Янв. 01:00 2019-01-17T12:34:34+03:00

Красноярцы любят караоке и отгадывают русские песни на 107.1 FM 00:00 00:00

Красноярцы любят караоке и отгадывают русские песни на 107.1 FM

Утро на Радио «Комсомольская Правда»

Ведущие Радио «КП» Ренат Каримуллин и Дмитрий Болотов с утра общаются с красноярцами стихотворным языком русских хитов в конкурсе «Лейся песня». Задача простая – прослушать фрагмент текста известной песни, прочитанный без фонограммы и какой бы то ни было интонационной окраски, и отгадать старые и новые отечественные хиты. И подарки, конечно, тоже предусмотрены.

С добрым утром! И хорошего музыкального настроя!