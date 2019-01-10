2019-01-11T05:43:29+03:00
Тема дня - Красноярск
Ренат КАРИМУЛЛИНДмитрий БОЛОТОВ

В Красноярске сносят павильоны на автовокзале

107,1 fm107,1 fmФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Тема дня 10.01.19

В Красноярске сносят павильоны на автовокзале

00:00
00:00

Торговые павильоны у междугороднего автовокзала Красноярска начнут сносить в конце следующей недели, заявил глава Советского района Дмитрий Дмитриев:

«Территория, прилегающая к автовокзалу, осталась в 90-х. Разномастные павильоны и ларьки заполонили все пространство… В конце следующей недели начинаем демонтаж этого разнообразия».

#1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09.

Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!

Скачать передачу [mp3, 15.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 391-228-08-09
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24