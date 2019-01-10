В Красноярске сносят павильоны на автовокзале
107,1 fmФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Тема дня 10.01.19
В Красноярске сносят павильоны на автовокзале
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Торговые павильоны у междугороднего автовокзала Красноярска начнут сносить в конце следующей недели, заявил глава Советского района Дмитрий Дмитриев:
«Территория, прилегающая к автовокзалу, осталась в 90-х. Разномастные павильоны и ларьки заполонили все пространство… В конце следующей недели начинаем демонтаж этого разнообразия».
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