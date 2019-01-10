10 Янв. 01:00 2019-01-11T05:43:29+03:00

В Красноярске сносят павильоны на автовокзале 00:00 00:00

Торговые павильоны у междугороднего автовокзала Красноярска начнут сносить в конце следующей недели, заявил глава Советского района Дмитрий Дмитриев:

«Территория, прилегающая к автовокзалу, осталась в 90-х. Разномастные павильоны и ларьки заполонили все пространство… В конце следующей недели начинаем демонтаж этого разнообразия».

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