Красноярские маршрутки подоражают на 4 рубля?

9 Янв. 2019 2019-01-10T07:21:36+03:00

Красноярские маршрутки подорожают на 4 рубля? 00:00 00:00

Министерство транспорта края рассчитало стоимость проезда в маршрутках Красноярска. По мнению чиновников, которые производили, а затем согласовывали расчеты, цена в 26 рублей должна устроить перевозчика.

Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09.

Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!