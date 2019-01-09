Красноярские маршрутки подоражают на 4 рубля?
107,1 fmФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Министерство транспорта края рассчитало стоимость проезда в маршрутках Красноярска
Красноярские маршрутки подорожают на 4 рубля?
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Министерство транспорта края рассчитало стоимость проезда в маршрутках Красноярска. По мнению чиновников, которые производили, а затем согласовывали расчеты, цена в 26 рублей должна устроить перевозчика.
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