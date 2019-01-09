2019-01-10T07:21:36+03:00
Тема дня - Красноярск
Ренат КАРИМУЛЛИНДмитрий БОЛОТОВ

Красноярские маршрутки подоражают на 4 рубля?

107,1 fm107,1 fmФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Министерство транспорта края рассчитало стоимость проезда в маршрутках Красноярска

Красноярские маршрутки подорожают на 4 рубля?

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Министерство транспорта края рассчитало стоимость проезда в маршрутках Красноярска. По мнению чиновников, которые производили, а затем согласовывали расчеты, цена в 26 рублей должна устроить перевозчика.

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