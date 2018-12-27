2018-12-28T08:12:53+03:00
Утро на Енисее
Юлия СЫСОЕВААлександр СВОЕВСКИЙ

Отмечаем последнюю пятницу в уходящем 2018 и ловим новогоднее настроение!

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

Утро на радио Комсомольская Правда 28.12.18

Отмечаем последнюю пятницу в уходящем 2018 и ловим новогоднее настроение!

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Ловим новогоднее настроение!

Завершающий выпуск с поросенком Топчиком. Все прогнозы сделаны!

Топчик Фото: Мария ЛЕНЦ

ТопчикФото: Мария ЛЕНЦ

В гостях главный внештатный специалист офтальмолог, главный врач Красноярской краевой офтальмологической клинической больницы - ИЛЬЕНКОВ Станислав Станиславович

Ильенков Станислав Станиславович Фото: Мария ЛЕНЦ

Ильенков Станислав СтаниславовичФото: Мария ЛЕНЦ

А также наши гости сегодня: Людмила Михайловна Новоселова - Начальник подразделения по делам несовершеннолетних полиции Красноярска

и Светлана Борисовна Власова - начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края

#1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09.

Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!

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