27 Дек. 01:00 2018-12-28T08:12:53+03:00

Отмечаем последнюю пятницу в уходящем 2018 и ловим новогоднее настроение! 00:00 00:00

Ловим новогоднее настроение!

Завершающий выпуск с поросенком Топчиком. Все прогнозы сделаны!

В гостях главный внештатный специалист офтальмолог, главный врач Красноярской краевой офтальмологической клинической больницы - ИЛЬЕНКОВ Станислав Станиславович

Ильенков Станислав СтаниславовичФото: Мария ЛЕНЦ

А также наши гости сегодня: Людмила Михайловна Новоселова - Начальник подразделения по делам несовершеннолетних полиции Красноярска

и Светлана Борисовна Власова - начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края

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