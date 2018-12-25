2018-12-26T06:38:45+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВАДмитрий БОЛОТОВ

Про ледовые городки, елки и новогоднее настроение говорим с главой Центрального района Красноярска Дмитрием Дмитриевым

107,1 fm107,1 fmФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Тема Дня 25.12.18

Про ледовые городки, елки и новогоднее настроение говорим с главой Центрального района Красноярска Дмитрием Дмитриевым

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Глава Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев. Итоги года, праздничные объекты, районные елки и новогодняя иллюминация.

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