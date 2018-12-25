Про ледовые городки, елки и новогоднее настроение говорим с главой Центрального района Красноярска Дмитрием Дмитриевым
107,1 fmФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Тема Дня 25.12.18
Про ледовые городки, елки и новогоднее настроение говорим с главой Центрального района Красноярска Дмитрием Дмитриевым
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Глава Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев. Итоги года, праздничные объекты, районные елки и новогодняя иллюминация.
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