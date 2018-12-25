25 Дек. 01:00 2018-12-26T06:38:45+03:00

Про ледовые городки, елки и новогоднее настроение говорим с главой Центрального района Красноярска Дмитрием Дмитриевым 00:00 00:00

Глава Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев. Итоги года, праздничные объекты, районные елки и новогодняя иллюминация.

107,1 FM

#1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09.

Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!