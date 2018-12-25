В Красноярске выставили на продажу здание «Детского мира».
107,1 FM
Утро на "Комсомольской правде" 25.12.18
В Красноярске выставили на продажу здание «Детского мира».
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