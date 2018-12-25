25 Дек. 01:00 2018-12-25T10:11:46+03:00

В Красноярске выставили на продажу здание «Детского мира». 00:00 00:00

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