28 Дек. 01:00 2018-12-29T08:00:33+03:00

Перевозчики Красноярска вновь заговорили об отмене скидок по картам с 1 января. 00:00 00:00

По словам представителей автотранспортных предприятий, рост стоимости топлива и повышение налогов делает их работу нерентабельной.

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