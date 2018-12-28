2018-12-29T08:00:33+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВАДмитрий БОЛОТОВ

Перевозчики Красноярска вновь заговорили об отмене скидок по картам с 1 января.

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, ситуация обострилась к концу текущего года. 28.12.18

Перевозчики Красноярска вновь заговорили об отмене скидок по картам с 1 января.

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По словам представителей автотранспортных предприятий, рост стоимости топлива и повышение налогов делает их работу нерентабельной.

107,1 FM Фото: Мария ЛЕНЦ

107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

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