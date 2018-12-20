В Красноярске открылся первый «Макдональдс» !
Что думают по этому поводу Красноярцы ?
Утро на радио Комсомольская Правда 20.12.18
Сегодня в гостях
Дмитрий Полуянов – руководитель отдела маркетинга сети гипермаркетов Командор, эксперт продовольственного рынка.
Егор Задереев- Кандидат биологических наук, ученый секретарь Института биофизики СО РАН, популяризатор науки, научный блогер
В утренней студии наш любимый поросенок – предсказатель Топчик, который отвечает на вопросы радиослушателей.
#1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09. #РадиоКомсомольскаяПравда #ГородИнновацийПартнерстваИСогласия #НеравнодушныеКрасноярцы
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