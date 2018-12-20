В Красноярске открылся первый «Макдональдс» !

СЕГОДНЯ 06:00 2018-12-20T11:41:27+03:00

Утро на радио Комсомольская Правда 20.12.18 00:00 00:00

Сегодня в гостях

Дмитрий Полуянов – руководитель отдела маркетинга сети гипермаркетов Командор, эксперт продовольственного рынка.

Егор Задереев- Кандидат биологических наук, ученый секретарь Института биофизики СО РАН, популяризатор науки, научный блогер

В утренней студии наш любимый поросенок – предсказатель Топчик, который отвечает на вопросы радиослушателей.

#1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09. #РадиоКомсомольскаяПравда #ГородИнновацийПартнерстваИСогласия #НеравнодушныеКрасноярцы

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