Шишки бетонные - остановки картонные. Когда в городе появятся остановки не только для красоты и галочки, но и для пользы дела.

19 Дек. 01:00 2018-12-19T07:45:34+03:00

Городская среда 19.12.18 00:00 00:00

В гостях Александр Глисков - депутат Законодательного Собрания Красноярского края.

#1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09. #РадиоКомсомольскаяПравда #ГородИнновацийПартнерстваИСогласия #НеравнодушныеКрасноярцы

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