Шишки бетонные - остановки картонные. Когда в городе появятся остановки не только для красоты и галочки, но и для пользы дела.
107,1 FM
Какими должны быть городские арт-объекты: понятными, приятными или утвержденными?
Городская среда 19.12.18
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В гостях Александр Глисков - депутат Законодательного Собрания Красноярского края.
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