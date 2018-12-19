Две предновогодних недели в утренних эфирах у нас в студии в гостях поросенок –предсказатель.
Утро на радио Комсомольская Правда 19.12.18
У поросенка есть дар предвидения. Благодаря этому хозяева знают заранее, как сложится будущий день, каков будет курс евро и доллара, кто победит на выборах, что произойдет с ценами и акциями и многое другое…
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