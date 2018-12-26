В Красноярске ограничат продажу алкоголя во время Универсиады
107,1 fmФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Алкоголем запретят торговать около объектов Универсиады. Тема дня 27.12.18
В Красноярске ограничат продажу алкоголя во время Универсиады
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Актуальные темы Красноярска. Около объектов Универсиады в дни проведения соревнований запретят торговать алкоголем.
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