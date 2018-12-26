2018-12-27T11:12:15+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВАДмитрий БОЛОТОВ

В Красноярске ограничат продажу алкоголя во время Универсиады

107,1 fm107,1 fmФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Алкоголем запретят торговать около объектов Универсиады. Тема дня 27.12.18

В Красноярске ограничат продажу алкоголя во время Универсиады

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Актуальные темы Красноярска. Около объектов Универсиады в дни проведения соревнований запретят торговать алкоголем.

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