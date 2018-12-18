Рубрика Ваш Дом 18.12.17
107,1
В гостях Ирина Ивановна Сидорова Генеральный Директор УК Холм Сервис
Ваш Дом 18.12.17
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Поговорим о том, всех ли устраивает праздничная иллюминация во дворе дома и кто должен своевременно убирать свисающие с крыш сосульки ?
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