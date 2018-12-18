Рубрика Ваш Дом 18.12.17

18 Дек. 06:00 2018-12-18T10:01:29+03:00

Ваш Дом 18.12.17 00:00 00:00

Поговорим о том, всех ли устраивает праздничная иллюминация во дворе дома и кто должен своевременно убирать свисающие с крыш сосульки ?

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