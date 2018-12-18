Наш редакционный эксперимент в рамках Нового года продолжается!

18 Дек. 06:00 2018-12-18T07:17:45+03:00

Утро на радио Комсомольская Правда 18.12.18 00:00 00:00

Как мы уже вчера говорили, две предновогодних недели у нас в студии в гостях поросенок –предсказатель.

У него есть дар предвидения. Благодаря этому хозяева знают заранее, как сложится будущий день, каков будет курс евро и доллара, кто победит на выборах, что произойдет с ценами и акциями и многое другое…

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