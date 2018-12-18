2018-12-18T07:17:45+03:00
Будим шоу - Красноярск
Юлия СЫСОЕВААлександр СВОЕВСКИЙ

Наш редакционный эксперимент в рамках Нового года продолжается!

107,1 FM107,1 FM

Наш новогодний эксперимент, а следующий год, как вы знаете, год Свиньи, продолжается.

Утро на радио Комсомольская Правда 18.12.18

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Как мы уже вчера говорили, две предновогодних недели у нас в студии в гостях поросенок –предсказатель.

У него есть дар предвидения. Благодаря этому хозяева знают заранее, как сложится будущий день, каков будет курс евро и доллара, кто победит на выборах, что произойдет с ценами и акциями и многое другое…

107.1 FM

107.1 FM

#1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09. #РадиоКомсомольскаяПравда #ГородИнновацийПартнерстваИСогласия #НеравнодушныеКрасноярцы

Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!

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