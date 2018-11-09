2018-11-13T12:49:18+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВААлександр СВОЕВСКИЙ

В Красноярском суде рассмотрят дело чиновниц, обобравших ветеранов Великой Отечественной

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Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 19 сентября 2018

В Красноярском суде рассмотрят дело чиновниц, обобравших ветеранов Великой Отечественной

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Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 13 ноября 2018

#1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09. #РадиоКомсомольскаяПравда #ГородИнновацийПартнерстваИСогласия #НеравнодушныеКрасноярцы

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Тема дня - Красноярск

Тема: Тихая гавань: в аэропортах хотят сократить число голосовых сообщений, а как обстоит ситуация в аэропорту "Красноярск"?

В студии: Александр СВОЕВСКИЙ, Анастасия ШАЙХОВА
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