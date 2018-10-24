Почему красноярцы должны страдать из-за акции протеста маршрутчиков?
В чем виноваты пассажиры?
Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 24 октября 2018
Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 24 октября 2018
Начало в 17:05 на #1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09. #РадиоКомсомольскаяПравда #ГородИнновацийПартнерстваИСогласия #НеравнодушныеКрасноярцы
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