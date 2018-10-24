Почему красноярцы должны страдать из-за акции протеста маршрутчиков?

24 Окт. 14:00 2018-10-24T14:38:32+03:00

Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 24 октября 2018 00:00 00:00

Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 24 октября 2018

Начало в 17:05 на #1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09. #РадиоКомсомольскаяПравда #ГородИнновацийПартнерстваИСогласия #НеравнодушныеКрасноярцы

Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!