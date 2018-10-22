2018-10-23T14:26:23+03:00
Тема дня - Красноярск
Елена СЕРЕБРОВСКАЯАлександр СВОЕВСКИЙ

Как поменялись улицы Красноярска после сноса павильонов?

107,1 FM107,1 FM

Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 22 октября 2018

Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 22 октября 2018

00:00
00:00

Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 22 октября 2018

Начало в 08:30 на #1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09. #РадиоКомсомольскаяПравда #ГородИнновацийПартнерстваИСогласия #НеравнодушныеКрасноярцы

Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!

Скачать передачу [mp3, 16.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
15 Октября 2018 13:05 - 13:45

Тема дня - Красноярск

Тема: Тихая гавань: в аэропортах хотят сократить число голосовых сообщений, а как обстоит ситуация в аэропорту "Красноярск"?

В студии: Александр СВОЕВСКИЙ, Анастасия ШАЙХОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 391-228-08-09
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Подозреваемым в зверском убийстве на кладбище Зеленогорска оказался 19-летний парень
Сайт VTB.ru занял лидирующие позиции в SEO-рейтинге банковской отрасли
Автобусную остановку убрали в Красноярске
На длинных выходных в Красноярске будет до -10
«С годовалым малышом в салоне»: иномарка снесла столб и легла на крышу
16 дел, 400 тысяч рублей штрафов: в школьном комбинате питания обнаружена опасная еда
Сегодня в Красноярске пройдет большой этно-диктант
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
В Красноярске назвали лучшие книги 2018 года
За упавшую на ребенка раковину красноярский застройщик заплатит 300 тысяч
Сервисный центр на Столбах под Красноярском на выходных закроют
В Красноярск привезли «книги из чемоданов»
На скандальную «Реставрацию» в Красноярске завели новое уголовное дело
MORI CINEMA проводит предпремьерный показ триллера «Девушка, которая застряла в паутине»
Красноярские полицейские учат иностранный язык и вооружаются мобильными переводчиками
Как отметят День полиции в Красноярске
В Красноярске снегоуборочная техника круглосуточно дежурит на улицах, ожидая снега
Экс-депутата горсовета Аркадия Волкова подозревают во взятках и мошенничестве
Красноярск в ноябре ожидает мороз до минус 20 и снегопад
Житель Красноярска склонил 17-летнюю девушку к сексу с двумя мужчинами
Международный автобус с нелегалами задержали из-за неисправных тормозов
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1 трлн рублей
В Красноярском крае мошенник обманом выманил у АЗС 5,5 тонн топлива