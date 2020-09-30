Про отопительный сезон в Красноярске и в крае 2020
Специальный проект "Ресурсы для жизни"
Про отопительный сезон в Красноярске и в крае 2020
В регионе начался отопительный период. Все ли территории края готовы к зиме? Как прошел подготовительный период? Какие работы были проведены на сетях теплоснабжения, котельных и объектах водоснабжения края. Где в регионе уже работают новые автоматизированные котельные. На эти вопросы ответил заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Игорь Юрьевич Жуков