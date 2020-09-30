2020-09-30T08:01:59+03:00
Утро на Енисее
Алексей ВЕРБИЦКИЙОльга ТЕПЛЯШИНА

Про отопительный сезон в Красноярске и в крае 2020

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

Специальный проект "Ресурсы для жизни"

Про отопительный сезон в Красноярске и в крае 2020

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В регионе начался отопительный период. Все ли территории края готовы к зиме? Как прошел подготовительный период? Какие работы были проведены на сетях теплоснабжения, котельных и объектах водоснабжения края. Где в регионе уже работают новые автоматизированные котельные. На эти вопросы ответил заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Игорь Юрьевич Жуков

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В студии: Ренат КАРИМУЛЛИН, Алексей ВЕРБИЦКИЙ
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