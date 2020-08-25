2020-09-02T14:58:18+03:00
Утро на Енисее
Ренат КАРИМУЛЛИНОльга ТЕПЛЯШИНА

Спецпроект «Ресурсы для жизни» на радио Комсомольская правда-Красноярск

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

В гостях: Евгений Гаврилов, замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края

Спецпроект «Ресурсы для жизни» на радио Комсомольская правда-Красноярск

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Каждый вторник в 8.05 обсуждаем актуальные вопросы, в спецпроекте «Ресурсы для жизни». Ждем вопросов по телефону редакции: (391) 206-96-52. Отопление, вода, коммунальные услуги… ЖКХ волнует всех. Ведущие эфира Ренат Каримуллин и Ольга Тепляшина пообщались с Евгением Гавриловым, заместителем министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

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