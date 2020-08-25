25 Авг. 2020 2020-09-02T14:58:18+03:00

Спецпроект «Ресурсы для жизни» на радио Комсомольская правда-Красноярск 00:00 00:00

Каждый вторник в 8.05 обсуждаем актуальные вопросы, в спецпроекте «Ресурсы для жизни». Ждем вопросов по телефону редакции: (391) 206-96-52. Отопление, вода, коммунальные услуги… ЖКХ волнует всех. Ведущие эфира Ренат Каримуллин и Ольга Тепляшина пообщались с Евгением Гавриловым, заместителем министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.