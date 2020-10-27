Спецпроект "Ресурсы для жизни": реализация национального проекта «Чистая вода» в Красноярском крае
Спикер: Евгений Евгеньевич Афанасьев - министр промышленности, энергетики и ЖКХ региона
Спецпроект "Ресурсы для жизни": реализация национального проекта «Чистая вода» в Красноярском крае
Ведущие Радио «Комсомольская правда» обсудили с Евгением Евгеньевичем Афанасьевым, министром промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края, вопросы обеспечения качественной питьевой водой населенных пунктов региона и реализацию Национального проекта «Чистая вода» в Красноярском крае