2020-10-29T14:28:47+03:00
Утро на Енисее
Ренат КАРИМУЛЛИН

Спецпроект "Ресурсы для жизни": реализация национального проекта «Чистая вода» в Красноярском крае

Евгений Евгеньевич АфанасьевЕвгений Евгеньевич АфанасьевФото: Мария ЛЕНЦ

Спикер: Евгений Евгеньевич Афанасьев - министр промышленности, энергетики и ЖКХ региона

Спецпроект "Ресурсы для жизни": реализация национального проекта «Чистая вода» в Красноярском крае

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Ведущие Радио «Комсомольская правда» обсудили с Евгением Евгеньевичем Афанасьевым, министром промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края, вопросы обеспечения качественной питьевой водой населенных пунктов региона и реализацию Национального проекта «Чистая вода» в Красноярском крае

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