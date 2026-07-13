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13 июля 2026 13:33

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

ИВАНОВА Диана
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»