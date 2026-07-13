Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири – 2026»