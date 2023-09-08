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8 сентября 2023 13:36

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Обновление парка завершится в 2025 году. Ход работ сегодня проверили Александр Дроздов, депутат Госдумы РФ от Красноярского края и Елена Южакова, депутат горсовета, директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа.
Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске

Как проходит реконструкция Центрального парка в Красноярске