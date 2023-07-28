Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
28 июля 2023 16:35

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: образовательная программа «Активное долголетие»