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22 июня 2023 5:28

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах

Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах