Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах
Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах
Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах
Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах
Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах
Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах
Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах
Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах
Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах
Открытие сап-станции в Красноярске. На территории речного клуба «Остров» прошел зрелищный флэшмоб «Классика, после работы» на сап-бордах