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3 июня 2023 13:34

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в г. Назарово: «Карапузы, на старт!»