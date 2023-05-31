"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ