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31 мая 2023 4:11

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ

"Сиреневый день - 2023": от детского рисунка до настоящего Сиреневого сквера. В Красноярске участники экологической акции за 7 лет высадили уже 1750 кустов сирени. Организаторы акции - Медиагруппа "Комсомольская правда" и компания РУСАЛ