В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.
В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.
В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.
В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.
В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.
В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.
В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.
В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.
В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.
В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.