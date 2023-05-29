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29 мая 2023 14:51

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.

В честь 175-летия со дня рождения Василия Сурикова возле школы №159 в Красноярске заложили черемуховый сад.