«Клуб выходного дня-2023» посетил филиал СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске
«Клуб выходного дня-2023» посетил филиал СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске
«Клуб выходного дня-2023» посетил филиал СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске
«Клуб выходного дня-2023» посетил филиал СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске
«Клуб выходного дня-2023» посетил филиал СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске
«Клуб выходного дня-2023» посетил филиал СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске
«Клуб выходного дня-2023» посетил филиал СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске
«Клуб выходного дня-2023» посетил филиал СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске
«Клуб выходного дня-2023» посетил филиал СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске
«Клуб выходного дня-2023» посетил филиал СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске